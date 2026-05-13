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Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SDAX

14.05.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SDAX | finanzen.net

Der SDAX steigt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
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Indizes
SDAX
18.456,1 PKT 234,9 PKT 1,29%
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Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,20 Prozent stärker bei 18.439,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,118 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,614 Prozent stärker bei 18.333,04 Punkten, nach 18.221,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18.477,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.299,03 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,987 Prozent nach. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der SDAX mit 17.682,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der SDAX bei 17.840,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, stand der SDAX bei 16.627,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 11,91 Prozent auf 62,50 EUR), Dermapharm (+ 7,68 Prozent auf 50,50 EUR), Hypoport SE (+ 6,61 Prozent auf 87,95 EUR), grenke (+ 5,37 Prozent auf 12,96 EUR) und NORMA Group SE (+ 5,31 Prozent auf 17,84 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Wüstenrot Württembergische (-4,56 Prozent auf 14,22 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,21 Prozent auf 70,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 24,56 EUR), Wacker Neuson SE (-2,85 Prozent auf 18,40 EUR) und MBB SE (-2,30 Prozent auf 195,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 310.631 Aktien gehandelt. Die Ottobock-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,980 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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