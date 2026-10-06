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SDAX-Performance

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen

Der SDAX notiert heute im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.60 EUR -0.30 EUR -1.26 %
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Deutsche Euroshop AG
17.54 EUR 0.52 EUR 3.06 %
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EVOTEC SE
3.11 EUR 0.17 EUR 5.72 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.04 EUR 0.87 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.80 EUR 1.40 EUR 2.11 %
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Medios AG
10.36 EUR -0.08 EUR -0.77 %
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Mutares
25.55 EUR 0.70 EUR 2.82 %
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OHB SE
166.60 EUR -5.40 EUR -3.14 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69.55 EUR 3.40 EUR 5.14 %
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SCHOTT Pharma
25.70 EUR 1.05 EUR 4.26 %
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secunet Security Networks AG
259.50 EUR 15.00 EUR 6.13 %
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tonies
11.62 EUR -0.20 EUR -1.69 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.42 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Indizes
SDAX
18,384.81 EUR 224.19 EUR 1.23 %
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Am Dienstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,43 Prozent auf 18.420,05 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,738 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,438 Prozent höher bei 18.240,24 Punkten, nach 18.160,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.457,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.233,79 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 18.734,04 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 18.539,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.476,51 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,69 Prozent auf 69,70 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5,47 Prozent auf 26,05 EUR), secunet Security Networks (+ 4,83 Prozent auf 260,50 EUR), Medios (+ 4,66 Prozent auf 10,78 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 3,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Deutsche Euroshop (-3,84 Prozent auf 17,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,88 Prozent auf 26,06 EUR), 1&1 (-1,65 Prozent auf 23,85 EUR), OHB SE (-1,28 Prozent auf 169,60 EUR) und tonies (-1,19 Prozent auf 11,58 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 425.096 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,58 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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