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MDAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen

Am Mittwoch agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
37.47 EUR -1.22 EUR -3.15 %
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Aurubis
172.60 EUR 2.50 EUR 1.47 %
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Evonik AG
18.52 EUR 0.35 EUR 1.93 %
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freenet AG
24.44 EUR 0.50 EUR 2.09 %
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JENOPTIK AG
39.28 EUR -0.72 EUR -1.8 %
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K+S AG
15.11 EUR 0.47 EUR 3.21 %
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Lufthansa AG
7.92 EUR 0.01 EUR 0.15 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.90 EUR 0.51 EUR 1.15 %
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Porsche Automobil Holding SE
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Sartorius AG Vz.
228.70 EUR -2.00 EUR -0.87 %
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thyssenkrupp AG
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Indizes
MDAX
31,822.47 EUR -17.36 EUR -0.05 %
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Schlussendlich schloss der MDAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 31.853,69 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 356,826 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 31.866,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31.839,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.760,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.983,33 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der MDAX mit 31.864,73 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.331,71 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 30.984,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,82 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aurubis (+ 4,41 Prozent auf 172,80 EUR), K+S (+ 3,27 Prozent auf 15,17 EUR), Sartorius vz (+ 2,53) Prozent auf 234,70 EUR), Porsche Automobil (+ 2,14 Prozent auf 27,72 EUR) und Evonik (+ 1,98 Prozent auf 18,55 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,30 Prozent auf 72,90 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 139,60 EUR), JENOPTIK (-3,39 Prozent auf 38,76 EUR), AUTO1 (-3,09 Prozent auf 20,10 EUR) und AIXTRON SE (-3,07 Prozent auf 37,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.641.748 Aktien gehandelt. Mit 39,360 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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