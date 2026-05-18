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LUS-DAX-Kursverlauf

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der LUS-DAX aktuell

19.05.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: Das macht der LUS-DAX aktuell | finanzen.net

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 1,04 Prozent auf 24.624,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.666,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.231,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 24.650,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25.007,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.041,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,238 Prozent nach oben. Bei 25.509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 156,52 EUR), Rheinmetall (+ 4,44 Prozent auf 1.224,00 EUR), QIAGEN (+ 2,87 Prozent auf 29,42 EUR), Scout24 (+ 2,61 Prozent auf 74,60 EUR) und Bayer (+ 2,54 Prozent auf 38,79 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), Continental (-1,17 Prozent auf 67,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,64 Prozent auf 49,65 EUR), Daimler Truck (-0,55 Prozent auf 39,71 EUR) und Brenntag SE (-0,20 Prozent auf 60,80 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.591.932 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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