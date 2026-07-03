Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell

Kursentwicklung im Fokus

12:25

Mit dem MDAX geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 33.253,25 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 360,807 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent fester bei 33.050,06 Punkten in den Handel, nach 32.994,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33.361,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 33.047,72 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 32.466,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der MDAX auf 28.916,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Stand von 30.280,91 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,34 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), Bechtle (+ 3,73 Prozent auf 32,80 EUR), RENK (+ 3,71 Prozent auf 48,54 EUR), AUTO1 (+ 3,48 Prozent auf 26,18 EUR) und DEUTZ (+ 3,32 Prozent auf 9,51 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nordex (-4,75 Prozent auf 43,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 85,75 EUR), JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 43,74 EUR), Salzgitter (-1,74 Prozent auf 50,75 EUR) und Bilfinger SE (-1,64 Prozent auf 86,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.633.261 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,341 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net