DAX24.312 +0,7%Est505.963 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +1,2%Nas24.103 +0,4%Bitcoin64.179 +0,7%Euro1,1794 +0,1%Öl95,90 -2,4%Gold4.789 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick Alstom-Aktie bricht drastisch ein: Enttäuschender Ausblick
Deutsche Börse-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America begehrt Deutsche Börse-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America begehrt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX im Blick

Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain

17.04.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain | finanzen.net

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142,70 EUR 0,40 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
173,96 EUR 1,96 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
40,35 EUR -0,41 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
77,54 EUR 0,30 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
266,00 EUR 8,80 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,40 EUR 0,33 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,94 EUR -0,25 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
190,80 EUR -0,80 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,14 EUR -2,73 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
32,92 EUR 0,39 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
57,28 EUR -0,70 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
157,38 EUR 7,34 EUR 4,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
70,10 EUR 1,35 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
241,00 EUR 1,00 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,34 EUR -0,12 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.311,9 PKT 157,4 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent auf 24.318,97 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,042 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 24.150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24.154,47 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.146,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.370,01 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 3,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25.297,13 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der DAX 21.205,86 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,898 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,82 Prozent auf 157,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 265,90 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 71,20 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 173,74 EUR) und Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,28 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,12 Prozent auf 51,15 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 57,02 EUR), Heidelberg Materials (-1,47 Prozent auf 187,85 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 18,97 EUR) und Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.602.983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 180,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen