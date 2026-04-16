Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain

DAX im Blick

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent auf 24.318,97 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,042 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 24.150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24.154,47 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.146,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.370,01 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 3,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25.297,13 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der DAX 21.205,86 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,898 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,82 Prozent auf 157,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 265,90 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 71,20 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 173,74 EUR) und Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,28 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,12 Prozent auf 51,15 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 57,02 EUR), Heidelberg Materials (-1,47 Prozent auf 187,85 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 18,97 EUR) und Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.602.983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 180,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net