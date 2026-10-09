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DAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Das macht der DAX am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.20 EUR 2.35 EUR 1.60 %
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Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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Beiersdorf AG
77.46 EUR -0.70 EUR -0.90 %
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Deutsche Telekom AG
24.95 EUR -2.05 EUR -7.59 %
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Heidelberg Materials
144.20 EUR 3.80 EUR 2.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
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Merck KGaA
135.85 EUR -0.20 EUR -0.15 %
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Rheinmetall AG
930.60 EUR -9.00 EUR -0.96 %
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SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
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Scout24
71.35 EUR 1.50 EUR 2.15 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.84 EUR 0.88 EUR 1.31 %
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Zalando
23.96 EUR 1.14 EUR 5.00 %
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Indizes
DAX 40
25,099.33 EUR 292.36 EUR 1.18 %
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,67 Prozent stärker bei 24.973,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,685 Prozent fester bei 24.976,97 Punkten, nach 24.806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.005,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.958,36 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25.576,45 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 25.118,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der DAX auf 24.611,25 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,77 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 189,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61 Prozent auf 143,45 EUR), Zalando (+ 2,06 Prozent auf 23,28 EUR), Merck (+ 1,88 Prozent auf 138,25 EUR) und Beiersdorf (+ 1,83 Prozent auf 78,98 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,19 Prozent auf 24,90 EUR), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 926,50 EUR), Scout24 (-0,14 Prozent auf 71,15 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,22 Prozent auf 39,11 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.777.777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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11:56 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
08:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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