Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt sich im Plus

DAX im Blick

Der DAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,25 Prozent fester bei 24.935,39 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,062 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,765 Prozent fester bei 24.815,22 Punkten in den Handel, nach 24.626,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.937,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.794,84 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der DAX-Kurs 25.104,70 Punkte. Der DAX stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22.562,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der DAX einen Wert von 23.909,61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,61 Prozent nach oben. Bei 25.507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,20 Prozent auf 165,22 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 279,20 EUR), Infineon (+ 2,94 Prozent auf 80,54 EUR), HOCHTIEF (+ 2,80 Prozent auf 510,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,62 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Telekom (-3,55 Prozent auf 23,94 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,24 EUR), Henkel vz (-1,08 Prozent auf 73,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,31 Prozent auf 71,14 EUR) und EON SE (-0,28 Prozent auf 18,06 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4.990.535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 8,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net