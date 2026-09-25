Börse Frankfurt in Grün: DAX steigt mittags
Der DAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.
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Am Freitag steigt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,76 Prozent auf 25.459,43 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,694 Prozent höher bei 25.441,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.266,53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.529,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.383,12 Punkten.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,125 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26.266,14 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 24.994,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der DAX mit 23.534,83 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 146,38 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 42,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 404,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,38 Prozent auf 976,30 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 51,94 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 258,60 EUR) und Scout24 (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.932.731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 215,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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