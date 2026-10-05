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DAX-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Wenig Veränderung war am Abend in Frankfurt zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.25 EUR 0.95 EUR 0.66 %
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Bayer
44.86 EUR 0.79 EUR 1.79 %
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Continental AG
68.54 EUR -0.56 EUR -0.81 %
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Deutsche Telekom AG
26.91 EUR 0.03 EUR 0.11 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
55.86 EUR -0.16 EUR -0.29 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.39 EUR 0.43 EUR 1.08 %
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GEA
67.60 EUR 1.20 EUR 1.81 %
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Heidelberg Materials
146.95 EUR 0.95 EUR 0.65 %
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HOCHTIEF AG
401.80 EUR -0.40 EUR -0.10 %
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Infineon AG
64.33 EUR 0.63 EUR 0.99 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.34 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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Rheinmetall AG
963.70 EUR -18.90 EUR -1.92 %
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SAP SE
187.54 EUR 2.42 EUR 1.31 %
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Volkswagen (VW) St.
69.30 EUR 0.90 EUR 1.32 %
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Indizes
DAX 40
25,458.32 EUR 204.11 EUR 0.81 %
News | Analysen

Der DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25.245,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,080 Prozent stärker bei 25.251,39 Punkten in den Montagshandel, nach 25.231,20 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.143,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.324,70 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX mit 26.046,40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.779,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24.378,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,88 Prozent nach oben. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.233.914 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 212,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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