DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.863 -0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 104,5 -2,0%Gold 4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Der DAX befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
147.55 EUR 5.25 EUR 3.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
191.58 EUR -3.42 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
50.46 EUR -1.75 EUR -3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
55.96 EUR -0.96 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
42.15 EUR 0.95 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
42.50 EUR 0.50 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32.03 EUR 0.72 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.11 EUR 0.09 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.45 EUR 0.04 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
985.20 EUR -9.40 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.20 EUR 1.66 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
67.90 EUR -0.85 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
37.62 EUR 0.37 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
71.96 EUR 0.72 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,408.64 EUR 142.11 EUR 0.56 %
News | Analysen

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 25.396,22 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,694 Prozent auf 25.441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25.266,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25.347,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.529,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,373 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26.266,14 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 24.994,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23.534,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,49 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.901.488 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:41 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.