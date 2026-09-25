Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Kursentwicklung im Fokus

25.09.26 17:57 Uhr

Der DAX befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 25.396,22 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,694 Prozent auf 25.441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25.266,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25.347,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.529,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,373 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26.266,14 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 24.994,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23.534,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,49 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.901.488 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net