Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag fester

LUS-DAX aktuell

16.10.26 12:25 Uhr

Mit dem LUS-DAX geht es heute aufwärts.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 25.652,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.654,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.456,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.497,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.860,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 24.061,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,42 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,95 Prozent auf 1.076,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,29 Prozent auf 69,02 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 81,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,80 Prozent auf 41,06 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 80,98 EUR), Siemens (-0,28 Prozent auf 269,90 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR) und Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.477.498 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net