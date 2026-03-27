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LUS-DAX-Kursverlauf

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge

30.03.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge | finanzen.net

Der LUS-DAX macht derzeit Gewinne.

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Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:23 Uhr Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 22.296,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22.136,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22.369,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.02.2026, den Stand von 24.908,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.522,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22.430,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,24 Prozent abwärts. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2,01 Prozent auf 55,76 EUR), EON SE (+ 1,40 Prozent auf 18,81 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,38 Prozent auf 301,00 EUR), Brenntag SE (+ 0,99 Prozent auf 56,86 EUR) und Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 44,14 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-1,81 Prozent auf 19,77 EUR), Commerzbank (-1,57 Prozent auf 30,08 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-1,00 Prozent auf 202,85 EUR) und Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 30,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.052.858 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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