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Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

18.06.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich mittags fester | finanzen.net

Der LUS-DAX gewinnt am Donnerstag an Wert.

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Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,54 Prozent im Plus bei 24.984,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.074,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24.779,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Wert von 24.372,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 23.170,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 23.316,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,70 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,60 Prozent auf 169,18 EUR), Infineon (+ 3,46 Prozent auf 79,73 EUR), Airbus SE (+ 2,42 Prozent auf 191,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 337,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1.187,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,21 Prozent auf 44,78 EUR), BASF (-3,56 Prozent auf 48,11 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Heidelberg Materials (-2,85 Prozent auf 185,55 EUR) und Brenntag SE (-2,84 Prozent auf 53,44 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.382.952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 208,136 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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