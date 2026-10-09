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MDAX-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag fester

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag fester

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
159.00 EUR 5.00 EUR 3.25 %
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freenet AG
22.10 EUR -0.56 EUR -2.47 %
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JENOPTIK AG
39.70 EUR -0.70 EUR -1.73 %
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K+S AG
14.65 EUR -0.31 EUR -2.07 %
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Lufthansa AG
7.21 EUR -0.10 EUR -1.37 %
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Nemetschek SE
67.45 EUR 2.10 EUR 3.21 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40.92 EUR -0.46 EUR -1.11 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.29 EUR 0.38 EUR 1.53 %
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RATIONAL AG
592.50 EUR 38.00 EUR 6.85 %
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Salzgitter
48.30 EUR 4.42 EUR 10.07 %
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thyssenkrupp AG
13.63 EUR 0.64 EUR 4.93 %
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United Internet AG
23.02 EUR -0.36 EUR -1.54 %
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Indizes
MDAX
29,989.90 EUR 483.07 EUR 1.64 %
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Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,94 Prozent stärker bei 30.077,91 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29.761,69 Punkten, nach 29.506,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.744,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.125,43 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der MDAX mit 32.078,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der MDAX mit 31.837,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der MDAX mit 30.921,06 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,91 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 12,99 Prozent auf 49,76 EUR), thyssenkrupp (+ 6,27 Prozent auf 13,65 EUR), RATIONAL (+ 5,92 Prozent auf 590,00 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR) und Aurubis (+ 4,01 Prozent auf 161,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen JENOPTIK (-1,34 Prozent auf 39,90 EUR), K+S (-1,33 Prozent auf 14,79 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 23,06 EUR), Lufthansa (-0,74 Prozent auf 7,21 EUR) und freenet (-0,63 Prozent auf 22,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2.218.406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,886 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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