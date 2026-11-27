MDAX-Marktbericht

Mit dem MDAX ging es am Abend aufwärts.

Am Freitag legte der MDAX via XETRA letztendlich um 1,60 Prozent auf 29.731,14 Punkte zu. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 325,617 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,465 Prozent auf 29.400,14 Punkte an der Kurstafel, nach 29.263,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29.399,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.757,84 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,17 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 30.495,47 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 32.947,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.531,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,03 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,18 Prozent auf 108,20 EUR), AUTO1 (+ 5,44 Prozent auf 15,71 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,10 EUR), HENSOLDT (+ 4,84 Prozent auf 83,22 EUR) und Salzgitter (+ 4,27 Prozent auf 44,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Evonik (-1,29 Prozent auf 18,41 EUR), PUMA SE (-0,85 Prozent auf 23,29 EUR), Schaeffler (-0,76 Prozent auf 5,21 EUR), Ströer SE (-0,51 Prozent auf 38,88 EUR) und CTS Eventim (-0,46 Prozent auf 64,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2.931.156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,544 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net