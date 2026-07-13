DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,33 +2,1%Nas 26.093 +0,8%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1431 +0,4%Öl 85,0 +2,0%Gold 4.061 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt letztendlich im Plus

Mit dem MDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
43.91 EUR 2.11 EUR 5.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Aurubis
175.80 EUR 2.10 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
39.81 EUR 4.21 EUR 11.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
68.00 EUR -3.05 EUR -4.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
23.94 EUR 0.08 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IONOS
30.40 EUR -0.50 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Knorr-Bremse
101.90 EUR 0.90 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9.06 EUR -0.04 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.66 EUR -1.05 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
27.26 EUR 0.08 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
28.38 EUR -0.26 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
55.00 EUR 4.50 EUR 8.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
87.85 EUR 4.00 EUR 4.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11.68 EUR 0.20 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
32,100.91 EUR 119.10 EUR 0.37 %
News | Analysen

Der MDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 32.119,86 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 349,839 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,760 Prozent auf 31.738,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31.981,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31.614,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.200,17 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 32.083,10 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 30.534,94 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Wert von 31.211,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,68 Prozent zu Buche. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7,10 Prozent auf 55,05 EUR), Delivery Hero (+ 5,76 Prozent auf 39,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), Aurubis (+ 3,16 Prozent auf 179,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Fraport (-3,26 Prozent auf 68,30 EUR), Porsche vz (-2,47 Prozent auf 43,50 EUR), Knorr-Bremse (-2,24 Prozent auf 100,30 EUR), PUMA SE (-2,14 Prozent auf 28,34 EUR) und IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.291.550 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,72 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:16 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Lufthansa Halten DZ BANK
08.07.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research