Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt letztendlich im Plus

Kursverlauf

14.07.26 17:57 Uhr

Mit dem MDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der MDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 32.119,86 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 349,839 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,760 Prozent auf 31.738,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31.981,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31.614,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.200,17 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 32.083,10 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 30.534,94 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Wert von 31.211,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,68 Prozent zu Buche. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7,10 Prozent auf 55,05 EUR), Delivery Hero (+ 5,76 Prozent auf 39,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), Aurubis (+ 3,16 Prozent auf 179,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Fraport (-3,26 Prozent auf 68,30 EUR), Porsche vz (-2,47 Prozent auf 43,50 EUR), Knorr-Bremse (-2,24 Prozent auf 100,30 EUR), PUMA SE (-2,14 Prozent auf 28,34 EUR) und IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.291.550 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,72 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net