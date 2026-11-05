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MDAX im Blick

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Das macht der MDAX morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.61 EUR -0.61 EUR -1.89 %
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AUTO1
19.85 EUR 2.76 EUR 16.15 %
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freenet AG
23.36 EUR 0.22 EUR 0.95 %
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HENSOLDT
79.04 EUR -1.28 EUR -1.59 %
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LANXESS AG
14.51 EUR 2.34 EUR 19.23 %
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Lufthansa AG
8.30 EUR 0.21 EUR 2.65 %
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Nemetschek SE
71.85 EUR -3.05 EUR -4.07 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47.22 EUR 0.54 EUR 1.16 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.00 EUR 0.77 EUR 2.94 %
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RATIONAL AG
680.50 EUR 31.00 EUR 4.77 %
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RENK
34.56 EUR -2.13 EUR -5.81 %
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Salzgitter
50.40 EUR 0.15 EUR 0.30 %
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Schaeffler AG
5.91 EUR 0.15 EUR 2.60 %
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Siltronic AG
52.90 EUR -5.90 EUR -10.03 %
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thyssenkrupp AG
12.74 EUR 0.16 EUR 1.23 %
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Indizes
MDAX
31,569.72 EUR 391.45 EUR 1.26 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent höher bei 31.404,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 344,186 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,449 Prozent auf 31.318,35 Punkte an der Kurstafel, nach 31.178,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.301,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.413,85 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30.426,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.426,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.374,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 13,65 Prozent auf 13,90 EUR), AUTO1 (+ 4,91 Prozent auf 19,43 EUR), Salzgitter (+ 4,68 Prozent auf 52,30 EUR), RATIONAL (+ 3,78 Prozent auf 673,50 EUR) und Schaeffler (+ 3,53 Prozent auf 5,87 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-8,26 Prozent auf 69,45 EUR), Siltronic (-7,42 Prozent auf 53,00 EUR), HENSOLDT (-5,45 Prozent auf 77,00 EUR), AIXTRON SE (-3,30 Prozent auf 31,02 EUR) und RENK (-2,71 Prozent auf 36,12 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 901.323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG

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