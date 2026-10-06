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Kursverlauf

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Handelsstart zu

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Handelsstart zu

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX derzeit erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
34.80 EUR -0.20 EUR -0.57 %
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Fraport AG
59.20 EUR -2.60 EUR -4.21 %
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freenet AG
23.12 EUR 0.04 EUR 0.17 %
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LANXESS AG
12.43 EUR 0.11 EUR 0.89 %
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Lufthansa AG
7.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nemetschek SE
63.85 EUR 0.30 EUR 0.47 %
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Nordex AG
36.84 EUR -0.48 EUR -1.29 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.09 EUR 0.03 EUR 0.07 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.59 EUR -0.01 EUR -0.04 %
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Salzgitter
48.14 EUR 0.12 EUR 0.25 %
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Sartorius AG Vz.
253.40 EUR 3.10 EUR 1.24 %
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Schaeffler AG
6.34 EUR 0.15 EUR 2.42 %
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thyssenkrupp AG
13.77 EUR 0.04 EUR 0.29 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79.50 EUR -0.80 EUR -1.00 %
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United Internet AG
24.40 EUR 0.32 EUR 1.33 %
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Indizes
MDAX
30,640.03 EUR 213.05 EUR 0.7 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent nach oben auf 30.478,05 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 337,554 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 30.540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30.426,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.570,07 Punkte, das Tagestief hingegen 30.462,86 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32.355,32 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 33.291,24 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 30.878,03 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,50 Prozent auf 260,40 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 24,68 EUR), AUMOVIO (+ 1,72 Prozent auf 35,45 EUR), Schaeffler (+ 1,12 Prozent auf 6,31 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,09 Prozent auf 64,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Fraport (-2,60 Prozent auf 59,90 EUR), LANXESS (-2,24 Prozent auf 12,20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,49 Prozent auf 79,50 EUR), Salzgitter (-1,25 Prozent auf 47,54 EUR) und Nordex (-1,08 Prozent auf 36,76 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 123.427 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,485 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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09:16 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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