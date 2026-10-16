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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.60 EUR -1.12 EUR -3.32 %
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Aroundtown SA
1.42 EUR 0.01 EUR 0.92 %
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AUMOVIO
36.35 EUR 2.15 EUR 6.29 %
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Aurubis
156.00 EUR 2.40 EUR 1.56 %
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AUTO1
17.72 EUR 0.96 EUR 5.73 %
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Delivery Hero
37.89 EUR 0.60 EUR 1.61 %
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Elmos Semiconductor
127.00 EUR -1.80 EUR -1.40 %
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flatexDEGIRO AG
25.20 EUR -0.22 EUR -0.87 %
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HENSOLDT
88.74 EUR 5.94 EUR 7.17 %
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K+S AG
13.91 EUR 0.05 EUR 0.36 %
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Nordex AG
39.68 EUR 2.12 EUR 5.64 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.84 EUR 1.85 EUR 4.51 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.97 EUR 0.58 EUR 2.38 %
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RENK
38.05 EUR 1.56 EUR 4.26 %
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thyssenkrupp AG
14.26 EUR 0.36 EUR 2.63 %
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Indizes
MDAX
30,828.62 EUR 612.19 EUR 2.03 %
News | Analysen

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,95 Prozent fester bei 30.805,74 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 335,087 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30.366,29 Punkten in den Handel, nach 30.216,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 30.361,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.820,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der MDAX noch bei 31.276,77 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 32.039,83 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 30.036,68 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,562 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 12,74 Prozent auf 39,30 EUR), HENSOLDT (+ 6,83 Prozent auf 88,58 EUR), AUMOVIO (+ 5,09 Prozent auf 36,10 EUR), RENK (+ 5,03 Prozent auf 38,02 EUR) und AUTO1 (+ 4,82 Prozent auf 18,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil K+S (-0,57 Prozent auf 13,90 EUR), Delivery Hero (-0,42 Prozent auf 37,74 EUR), flatexDEGIRO (-0,39 Prozent auf 25,48 EUR), Aurubis (-0,26 Prozent auf 155,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 127,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AIXTRON SE-Aktie. 749.866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

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