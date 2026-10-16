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Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Für den MDAX ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.98 EUR -0.74 EUR -2.19 %
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Aroundtown SA
1.42 EUR 0.02 EUR 1.14 %
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Aurubis
155.60 EUR 2.00 EUR 1.30 %
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HELLA GmbH & Co. KGaA
71.00 EUR 1.00 EUR 1.43 %
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HENSOLDT
87.68 EUR 4.88 EUR 5.89 %
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IONOS
34.60 EUR -0.26 EUR -0.75 %
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JENOPTIK AG
36.92 EUR 0.68 EUR 1.88 %
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Lufthansa AG
7.21 EUR 0.01 EUR 0.08 %
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Nordex AG
39.12 EUR 1.56 EUR 4.15 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.26 EUR 1.27 EUR 3.10 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.66 EUR 0.27 EUR 1.11 %
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RENK
38.10 EUR 1.60 EUR 4.38 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.75 EUR -0.20 EUR -0.35 %
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thyssenkrupp AG
14.30 EUR 0.41 EUR 2.99 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
84.00 EUR 4.50 EUR 5.66 %
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Indizes
MDAX
30,656.65 EUR 440.22 EUR 1.46 %
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Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,42 Prozent auf 30.644,22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 335,087 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,496 Prozent auf 30.366,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30.216,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30.361,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 30.868,62 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,95 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.09.2026, mit 31.276,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.039,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30.036,68 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,08 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 12,28 Prozent auf 39,14 EUR), AIXTRON SE (+ 6,17 Prozent auf 32,89 EUR), HENSOLDT (+ 5,96 Prozent auf 87,86 EUR), RENK (+ 5,87 Prozent auf 38,33 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,35 Prozent auf 84,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil IONOS (-1,62 Prozent auf 34,04 EUR), Aurubis (-1,35 Prozent auf 153,80 EUR), HELLA GmbH (-0,98 Prozent auf 70,60 EUR), JENOPTIK (-0,92 Prozent auf 36,64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,79 Prozent auf 56,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.575.686 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,178 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:21 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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