Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

09:27

Der MDAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Dienstag klettert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,30 Prozent auf 33.390,52 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 361,263 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,285 Prozent stärker bei 33.386,11 Punkten, nach 33.291,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 33.498,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33.386,11 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 32.466,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 28.733,46 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 30.746,88 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 3,90 Prozent auf 45,55 EUR), Nemetschek SE (+ 2,85 Prozent auf 59,60 EUR), Porsche vz (+ 2,27 Prozent auf 48,11 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,25 Prozent auf 95,40 EUR) und LANXESS (+ 1,75 Prozent auf 15,72 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-6,16 Prozent auf 86,10 EUR), JENOPTIK (-5,27 Prozent auf 41,38 EUR), AIXTRON SE (-4,64 Prozent auf 47,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,60 Prozent auf 84,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,78 Prozent auf 167,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 712.178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,979 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net