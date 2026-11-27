Index im Fokus

Der SDAX notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Um 12:07 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 1,12 Prozent auf 17.433,14 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 85,182 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,281 Prozent stärker bei 17.289,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 17.240,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17.289,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 17.490,83 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 3,71 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.373,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der SDAX noch bei 18.952,55 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 16.540,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,446 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 7,18 Prozent auf 7,76 EUR), SMA Solar (+ 5,84 Prozent auf 46,74 EUR), OHB SE (+ 5,62 Prozent auf 203,00 EUR), Vincorion (+ 5,44 Prozent auf 16,57 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,53 Prozent auf 41,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,30 EUR), 1&1 (-1,74 Prozent auf 25,35 EUR), STO SE (-1,12 Prozent auf 96,70 EUR), HAMBORNER REIT (-0,85 Prozent auf 4,08 EUR) und Grand City Properties (-0,83 Prozent auf 8,39 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 197.036 Aktien gehandelt. Mit 5,340 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net