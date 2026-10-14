Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Nachmittag in Grün

SDAX aktuell

14.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,13 Prozent auf 18.271,34 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,633 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 18.132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18.067,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.366,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.119,98 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,705 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 18.182,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 18.179,57 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 16.998,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 9,85 Prozent auf 171,80 EUR), EVOTEC SE (+ 9,25 Prozent auf 2,67 EUR), MBB SE (+ 3,83 Prozent auf 184,20 EUR), Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR) und HelloFresh (+ 3,55 Prozent auf 2,92 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PNE (-18,87 Prozent auf 5,76 EUR), Energiekontor (-2,69 Prozent auf 23,50 EUR), Südzucker (-1,93 Prozent auf 12,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,50 Prozent auf 13,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,38 Prozent auf 57,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.428.019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,55 zu Buche schlagen. Grand City Properties lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net