DAX 25.318 +0,2%ESt50 6.195 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,98 -0,2%Nas 26.848 -1,3%Bitcoin 73.651 -0,8%Euro 1,1124 -0,7%Öl 105,8 +0,1%Gold 4.085 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Nachmittag in Grün

Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Nachmittag in Grün

Der SDAX verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.45 EUR -0.10 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
57.20 EUR 0.20 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Douglas AG
7.46 EUR 0.47 EUR 6.72 %
Charts | News | Analysen
Energiekontor AG
23.55 EUR -0.25 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.62 EUR 0.08 EUR 3.23 %
Charts | News | Analysen
Grand City Properties S.A.
6.71 EUR 0.09 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.93 EUR 0.25 EUR 9.30 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.20 EUR 0.60 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
13.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
MBB SE
176.80 EUR -3.20 EUR -1.78 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.60 EUR 0.20 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
172.20 EUR 17.00 EUR 10.95 %
Charts | News | Analysen
PNE AG
5.77 EUR -0.92 EUR -13.75 %
Charts | News | Analysen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.22 EUR -0.24 EUR -1.93 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,215.24 EUR 147.39 EUR 0.82 %
News | Analysen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,13 Prozent auf 18.271,34 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,633 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 18.132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18.067,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.366,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.119,98 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,705 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 18.182,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 18.179,57 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 16.998,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 9,85 Prozent auf 171,80 EUR), EVOTEC SE (+ 9,25 Prozent auf 2,67 EUR), MBB SE (+ 3,83 Prozent auf 184,20 EUR), Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR) und HelloFresh (+ 3,55 Prozent auf 2,92 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PNE (-18,87 Prozent auf 5,76 EUR), Energiekontor (-2,69 Prozent auf 23,50 EUR), Südzucker (-1,93 Prozent auf 12,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,50 Prozent auf 13,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,38 Prozent auf 57,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.428.019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,55 zu Buche schlagen. Grand City Properties lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle EVOTEC Aktie News

Werbung

EVOTEC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:41 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.