Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich fester

SDAX-Performance im Fokus

04.11.26 17:57 Uhr

Der SDAX verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursgewinne.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,35 Prozent höher bei 18.261,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,982 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,104 Prozent auf 17.998,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18.017,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18.379,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.996,29 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.194,70 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 18.639,43 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 16.280,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 8,56 Prozent auf 86,85 EUR), HelloFresh (+ 8,29 Prozent auf 2,99 EUR), pbb (+ 6,78 Prozent auf 2,99 EUR), Grand City Properties (+ 6,64 Prozent auf 7,55 EUR) und SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 54,15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-5,09 Prozent auf 10,25 EUR), PVA TePla (-4,87 Prozent auf 30,06 EUR), NORMA Group SE (-4,62 Prozent auf 14,88 EUR), SGL Carbon SE (-3,39 Prozent auf 4,85 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-3,30 Prozent auf 20,50 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 2.527.207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net