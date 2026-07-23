Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

SDAX-Performance im Fokus

24.07.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SDAX letztendlich.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,72 Prozent fester bei 18.229,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,855 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,145 Prozent auf 18.072,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18.098,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.247,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.072,44 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,041 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der SDAX noch bei 17.963,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.727,33 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 17.898,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,03 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 9,81 Prozent auf 76,10 EUR), GFT SE (+ 4,33 Prozent auf 20,70 EUR), CEWE Stiftung (+ 3,73 Prozent auf 97,40 EUR), CANCOM SE (+ 3,46 Prozent auf 23,95 EUR) und TeamViewer (+ 3,13 Prozent auf 5,61 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,55 Prozent auf 32,30 EUR), SMA Solar (-2,24 Prozent auf 56,85 EUR), Hypoport SE (-1,82 Prozent auf 83,45 EUR), Energiekontor (-1,81 Prozent auf 35,20 EUR) und Eckert Ziegler (-1,41 Prozent auf 13,30 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1.285.574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,619 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie weist mit 2,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net