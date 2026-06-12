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SDAX-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

15.06.26 09:28 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht der SDAX am Montagmorgen.

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SDAX
18.674,0 PKT 296,8 PKT 1,61%
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Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:09 Uhr um 1,64 Prozent fester bei 18.678,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,786 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 1,20 Prozent höher bei 18.597,11 Punkten in den Montagshandel, nach 18.377,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.680,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.597,11 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der SDAX mit 18.365,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 16.784,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 16.737,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 5,11 Prozent auf 20,35 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,53 Prozent auf 1,64 EUR), Hypoport SE (+ 4,40 Prozent auf 83,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,20 Prozent auf 18,86 EUR) und GFT SE (+ 4,12 Prozent auf 22,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,16 Prozent auf 30,12 EUR), 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), Alzchem Group (-0,32 Prozent auf 188,80 EUR), Südzucker (-0,18 Prozent auf 11,26 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,00 Prozent auf 68,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 349.992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Mit 7,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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