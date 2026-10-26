Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit Gewinnen

SDAX-Performance im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Beim SDAX lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 18.204,15 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,186 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,262 Prozent auf 18.154,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.106,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.204,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18.154,09 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 18.124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18.229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.371,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,89 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,41 Prozent auf 49,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,86 Prozent auf 89,80 EUR), PNE (+ 2,79 Prozent auf 5,53 EUR), Vossloh (+ 2,51 Prozent auf 49,80 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,13 Prozent auf 43,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Deutsche Euroshop (-2,04 Prozent auf 15,40 EUR), MBB SE (-1,22 Prozent auf 202,50 EUR), Drägerwerk (-1,09 Prozent auf 99,50 EUR), SGL Carbon SE (-0,92 Prozent auf 4,85 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,71 Prozent auf 77,35 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 133.867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,107 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net