TecDAX im Fokus

Der TecDAX notiert am Montagmittag im Plus.

Am Montag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,88 Prozent auf 3.844,35 Punkte aufwärts. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 535,125 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 3.808,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3.810,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.847,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.807,67 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der TecDAX auf 4.024,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 4.090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 3.409,22 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 8,84 Prozent auf 187,20 EUR), JENOPTIK (+ 7,67 Prozent auf 34,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,15 Prozent auf 46,12 EUR), Infineon (+ 3,95 Prozent auf 47,24 EUR) und Siltronic (+ 3,63 Prozent auf 52,85 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), EVOTEC SE (-1,84 Prozent auf 2,46 EUR), Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR), IONOS (-0,30 Prozent auf 33,74 EUR) und United Internet (-0,17 Prozent auf 24,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.395.141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent.

Redaktion Finanzen.net