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Index im Blick

Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX aktuell

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
160.00 EUR 0.75 EUR 0.47 %
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Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
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Deutsche Börse AG
314.60 EUR 1.00 EUR 0.32 %
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Deutsche Telekom AG
25.00 EUR 0.08 EUR 0.32 %
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GEA
67.90 EUR -0.05 EUR -0.07 %
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Heidelberg Materials
146.60 EUR -0.10 EUR -0.07 %
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Henkel KGaA Vz.
77.38 EUR -0.70 EUR -0.90 %
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HOCHTIEF AG
375.40 EUR 5.20 EUR 1.40 %
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Infineon AG
51.30 EUR 0.60 EUR 1.18 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.00 EUR -1.48 EUR -3.57 %
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Rheinmetall AG
1,026.00 EUR -5.20 EUR -0.50 %
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SAP SE
213.75 EUR 0.95 EUR 0.45 %
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Siemens Energy AG
126.80 EUR 2.98 EUR 2.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.96 EUR -1.24 EUR -1.79 %
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Vonovia SE
16.42 EUR -0.20 EUR -1.20 %
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Indizes
DAX 40
25,490.47 EUR 79.63 EUR 0.31 %
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 25.498,00 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,093 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,161 Prozent schwächer bei 25.369,81 Punkten, nach 25.410,84 Punkten am Vortag.

Bei 25.340,21 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.532,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.408,64 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 25.361,03 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24.308,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 127,42 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 51,42 EUR), HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 377,00 EUR), GEA (+ 0,95 Prozent auf 69,05 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 147,75 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,17 Prozent auf 40,06 EUR), Beiersdorf (-2,89 Prozent auf 80,68 EUR), Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 1.019,20 EUR), Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 310,90 EUR) und Henkel vz (-1,07 Prozent auf 77,58 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.743.863 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,629 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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