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Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell

21.04.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell | finanzen.net

Der LUS-DAX macht aktuell Gewinne.

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Um 12:23 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 24.563,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.603,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.493,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22.212,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 24.867,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 21.211,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,012 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 2,37 Prozent auf 58,72 EUR), Merck (+ 1,91 Prozent auf 119,80 EUR), Allianz (+ 1,82 Prozent auf 396,40 EUR), Scout24 (+ 1,69 Prozent auf 72,30 EUR) und Siemens (+ 1,63 Prozent auf 246,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Beiersdorf (-2,51 Prozent auf 75,44 EUR), MTU Aero Engines (-1,27 Prozent auf 326,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 29,20 EUR), Airbus SE (-1,24 Prozent auf 174,14 EUR) und Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.466,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.172.660 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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