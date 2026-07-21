Börse Frankfurt in Grün: So steht der MDAX am Mittag

Index-Performance im Fokus

22.07.26 12:25 Uhr

Der MDAX gewinnt heute an Fahrt.

Um 12:09 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 31.967,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,502 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 31.699,90 Punkte an der Kurstafel, nach 31.812,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.621,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.978,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,704 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.574,46 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 31.176,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der MDAX mit 31.127,86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,25 Prozent auf 91,25 EUR), Porsche vz (+ 3,69 Prozent auf 46,37 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,95 Prozent auf 223,60 EUR) und Talanx (+ 2,62 Prozent auf 113,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), Salzgitter (-1,45 Prozent auf 54,20 EUR), AIXTRON SE (-1,44 Prozent auf 41,83 EUR), Lufthansa (-1,41 Prozent auf 8,82 EUR) und JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 761.851 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,767 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net