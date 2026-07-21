DAX 25.153 +0,6%ESt50 6.312 +0,4%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,66 -1,9%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.864 -0,8%Euro 1,1407 +0,0%Öl 94,2 +3,5%Gold 4.118 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: So steht der MDAX am Mittag

Börse Frankfurt in Grün: So steht der MDAX am Mittag

Der MDAX gewinnt heute an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
41.54 EUR -0.60 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
24.10 EUR 0.26 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
78.80 EUR 2.04 EUR 2.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
39.40 EUR -0.90 EUR -2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8.92 EUR 0.00 EUR -0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
41.66 EUR -0.16 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.50 EUR 0.81 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
27.41 EUR -0.14 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
52.70 EUR -1.30 EUR -2.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
224.20 EUR 5.10 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
113.00 EUR 3.40 EUR 3.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
12.16 EUR 0.04 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
6.72 EUR -0.11 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
86.15 EUR 1.15 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31,981.25 EUR 168.38 EUR 0.53 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 31.967,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,502 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 31.699,90 Punkte an der Kurstafel, nach 31.812,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.621,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.978,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,704 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.574,46 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 31.176,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der MDAX mit 31.127,86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,19 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,25 Prozent auf 91,25 EUR), Porsche vz (+ 3,69 Prozent auf 46,37 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,95 Prozent auf 223,60 EUR) und Talanx (+ 2,62 Prozent auf 113,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), Salzgitter (-1,45 Prozent auf 54,20 EUR), AIXTRON SE (-1,44 Prozent auf 41,83 EUR), Lufthansa (-1,41 Prozent auf 8,82 EUR) und JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 761.851 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,767 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets