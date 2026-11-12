Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

TecDAX-Performance

12.11.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag ging der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4.112,44 Punkten aus dem Handel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 574,270 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 4.122,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4.069,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.122,99 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.993,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.067,62 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 3.575,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,47 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR), PVA TePla (+ 3,94 Prozent auf 27,42 EUR), freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), SMA Solar (+ 2,24 Prozent auf 49,32 EUR) und Drägerwerk (+ 1,28 Prozent auf 111,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), TeamViewer (-3,55 Prozent auf 4,83 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.776.828 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,032 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net