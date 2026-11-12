DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,56 -2,5%Nas 25.471 +0,0%Bitcoin 64.984 -2,5%Euro 1,1054 -0,3%Öl 95,3 +2,7%Gold 3.881 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
TecDAX-Performance

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Zum Handelsschluss legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.48 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
110.20 EUR 3.80 EUR 3.57 %
Charts | News | Analysen
Eckert & Ziegler
14.40 EUR 0.34 EUR 2.42 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
24.54 EUR 0.78 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
79.18 EUR -3.46 EUR -4.19 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
197.60 EUR -11.40 EUR -5.45 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
40.20 EUR -6.30 EUR -13.55 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
25.92 EUR -0.54 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
212.75 EUR 1.95 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
49.40 EUR 0.60 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.70 EUR -1.20 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
4.86 EUR -0.18 EUR -3.63 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.00 EUR -0.36 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,108.66 EUR 0.51 EUR 0.01 %
News | Analysen

Am Donnerstag ging der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4.112,44 Punkten aus dem Handel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 574,270 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 4.122,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4.069,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.122,99 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.993,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.067,62 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 3.575,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,47 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR), PVA TePla (+ 3,94 Prozent auf 27,42 EUR), freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), SMA Solar (+ 2,24 Prozent auf 49,32 EUR) und Drägerwerk (+ 1,28 Prozent auf 111,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), TeamViewer (-3,55 Prozent auf 4,83 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.776.828 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,032 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.11.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.