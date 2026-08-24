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TecDAX-Entwicklung

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Der TecDAX zeigte sich am Dienstagabend wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
32.40 EUR -0.20 EUR -0.61 %
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Deutsche Telekom AG
28.89 EUR -0.22 EUR -0.76 %
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EVOTEC SE
3.26 EUR -0.05 EUR -1.39 %
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freenet AG
24.34 EUR -0.12 EUR -0.49 %
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JENOPTIK AG
38.62 EUR 0.24 EUR 0.63 %
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Ottobock
60.60 EUR 0.70 EUR 1.17 %
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PVA TePla AG
28.88 EUR -0.58 EUR -1.97 %
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SAP SE
184.50 EUR -2.76 EUR -1.47 %
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Siemens Healthineers AG
39.84 EUR -0.68 EUR -1.68 %
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SMA Solar AG
54.70 EUR -1.80 EUR -3.19 %
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TeamViewer
6.62 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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United Internet AG
25.22 EUR 0.52 EUR 2.11 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31.66 EUR 0.62 EUR 2.00 %
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Indizes
TecDAX
4,050.72 EUR 1.49 EUR 0.04 %
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Am Dienstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4.052,97 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572,169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4.056,75 Punkten, nach 4.049,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.044,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4.073,13 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3.769,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.096,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.768,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,44 Prozent auf 29,38 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 55,65 EUR), JENOPTIK (+ 1,52 Prozent auf 38,80 EUR) und Ottobock (+ 1,51 Prozent auf 60,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,18 Prozent auf 31,92 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR), EVOTEC SE (-0,61 Prozent auf 3,25 EUR) und TeamViewer (-0,45 Prozent auf 6,62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.116.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,64 erwartet. Mit 8,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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