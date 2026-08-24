Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

TecDAX-Entwicklung

25.08.26 17:57 Uhr

Der TecDAX zeigte sich am Dienstagabend wenig bewegt.

Am Dienstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4.052,97 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572,169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4.056,75 Punkten, nach 4.049,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.044,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4.073,13 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3.769,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.096,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.768,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,44 Prozent auf 29,38 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 55,65 EUR), JENOPTIK (+ 1,52 Prozent auf 38,80 EUR) und Ottobock (+ 1,51 Prozent auf 60,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,18 Prozent auf 31,92 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR), EVOTEC SE (-0,61 Prozent auf 3,25 EUR) und TeamViewer (-0,45 Prozent auf 6,62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.116.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,64 erwartet. Mit 8,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net