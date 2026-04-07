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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX legt nachmittags Turbo ein

08.04.26 15:57 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX legt nachmittags Turbo ein | finanzen.net

Börsianer in Frankfurt zeigen sich am Mittwoch in Feierlaune.

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TecDAX
3.587,8 PKT 162,1 PKT 4,73%
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Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 4,77 Prozent höher bei 3.588,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,542 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 4,63 Prozent auf 3.584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3.425,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.612,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.569,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.607,48 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 3.780,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.294,90 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,975 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3.858,70 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 11,38 Prozent auf 42,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,19 Prozent auf 56,45 EUR), AIXTRON SE (+ 8,34 Prozent auf 36,78 EUR), Siltronic (+ 8,14 Prozent auf 59,15 EUR) und Sartorius vz (+ 7,16 Prozent auf 223,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil IONOS (-0,08 Prozent auf 24,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,92 EUR), 1&1 (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR), HENSOLDT (+ 1,06 Prozent auf 81,86 EUR) und United Internet (+ 1,15 Prozent auf 28,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.053.346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 173,849 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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