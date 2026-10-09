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TecDAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
84.60 EUR 1.10 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
30.94 EUR -0.36 EUR -1.15 %
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Deutsche Telekom AG
24.95 EUR -2.05 EUR -7.59 %
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freenet AG
22.22 EUR -0.44 EUR -1.94 %
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JENOPTIK AG
40.12 EUR -0.28 EUR -0.69 %
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Nemetschek SE
67.70 EUR 2.35 EUR 3.60 %
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SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
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SMA Solar AG
57.70 EUR -0.65 EUR -1.11 %
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TeamViewer
6.65 EUR 0.00 EUR -0.08 %
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United Internet AG
23.02 EUR -0.36 EUR -1.54 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.10 EUR 0.50 EUR 2.03 %
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Indizes
TecDAX
3,993.98 EUR 28.45 EUR 0.72 %
News | Analysen

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,82 Prozent auf 3.998,17 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566,169 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,250 Prozent stärker bei 3.975,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 3.965,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.964,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.005,43 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,28 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 3.994,71 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3.824,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3.747,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 5,53 Prozent auf 67,80 EUR), TeamViewer (+ 4,31 Prozent auf 6,90 EUR), SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), ATOSS Software (+ 3,67 Prozent auf 87,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,48 Prozent auf 32,14 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), United Internet (-1,20 Prozent auf 23,02 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 57,40 EUR), freenet (-0,71 Prozent auf 22,22 EUR) und JENOPTIK (-0,05 Prozent auf 40,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.345.167 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 216,551 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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