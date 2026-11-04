Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Kursentwicklung

04.11.26 17:57 Uhr

Der TecDAX beendete den Handelstag im Plus.

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent fester bei 4.143,40 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 580,920 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,253 Prozent leichter bei 4.082,24 Punkten, nach 4.092,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4.169,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.080,18 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,58 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der TecDAX bei 4.081,92 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 3.981,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3.610,86 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,32 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 54,15 EUR), Nordex (+ 4,83 Prozent auf 40,84 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,56 Prozent auf 14,00 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 214,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 3,60 Prozent auf 26,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,25 Prozent auf 32,08 EUR), JENOPTIK (-5,16 Prozent auf 37,50 EUR), PVA TePla (-4,87 Prozent auf 30,06 EUR), Elmos Semiconductor (-4,80 Prozent auf 119,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,70 Prozent auf 49,32 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11.048.027 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,653 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,79 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net