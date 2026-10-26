Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag

Index im Fokus

26.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 12:09 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 4.047,30 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 574,910 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 4.022,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4.024,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4.009,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.059,52 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 3.975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.769,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.727,54 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,67 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 9,42 Prozent auf 226,50 EUR), ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), TeamViewer (+ 3,63 Prozent auf 7,70 EUR), Siltronic (+ 3,21 Prozent auf 57,80 EUR) und PVA TePla (+ 2,99 Prozent auf 28,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), United Internet (-0,75 Prozent auf 23,86 EUR), freenet (-0,44 Prozent auf 22,86 EUR), Sartorius vz (-0,43 Prozent auf 280,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,14 Prozent auf 41,80 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.775.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,056 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net