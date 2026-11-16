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Index im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag

Der TecDAX gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
33.20 EUR -2.00 EUR -5.68 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.90 EUR 0.33 EUR 1.24 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
113.20 EUR 2.60 EUR 2.35 %
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freenet AG
24.36 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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HENSOLDT
83.06 EUR 2.86 EUR 3.57 %
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Infineon AG
49.00 EUR -1.38 EUR -2.74 %
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IONOS
36.80 EUR -0.78 EUR -2.08 %
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Nemetschek SE
63.45 EUR -0.10 EUR -0.16 %
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SAP SE
213.75 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siltronic AG
53.85 EUR -1.15 EUR -2.09 %
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SMA Solar AG
48.22 EUR 2.74 EUR 6.02 %
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TeamViewer
4.85 EUR -0.03 EUR -0.61 %
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United Internet AG
25.30 EUR 0.02 EUR 0.08 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
23.94 EUR -0.10 EUR -0.42 %
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Indizes
TecDAX
4,080.79 EUR 4.89 EUR 0.12 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 4.080,74 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,464 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 4.081,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4.075,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4.072,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.088,18 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 4.015,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der TecDAX bei 4.105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.534,64 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,59 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,34 Prozent auf 48,58 EUR), HENSOLDT (+ 3,03 Prozent auf 82,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,69 Prozent auf 24,10 EUR), Drägerwerk (+ 1,43 Prozent auf 113,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,34 Prozent auf 64,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-3,72 Prozent auf 32,60 EUR), United Internet (-1,43 Prozent auf 24,86 EUR), IONOS (-1,38 Prozent auf 37,16 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 54,35 EUR) und Infineon (-0,93 Prozent auf 49,41 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.422.444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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