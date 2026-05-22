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Index-Performance im Blick

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich

25.05.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich | finanzen.net

Der TecDAX ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

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TecDAX
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Am Montag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,46 Prozent fester bei 4.095,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 552,509 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,577 Prozent auf 4.059,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.036,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4.041,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.101,25 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.664,30 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 3.749,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.773,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,99 Prozent. Bei 4.101,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,46 Prozent auf 15,39 EUR), Nemetschek SE (+ 2,29 Prozent auf 64,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,16 Prozent auf 92,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,80 Prozent auf 35,12 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 5,04 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), Nordex (-1,44 Prozent auf 42,50 EUR), CANCOM SE (-1,28 Prozent auf 26,95 EUR) und IONOS (-1,27 Prozent auf 27,92 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.253.312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 177,211 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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