DAX 25.537 +0,6%ESt50 6.190 +0,3%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,91 -0,8%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.101 -0,2%Euro 1,1239 +0,2%Öl 105,4 -0,5%Gold 4.187 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.33 EUR -0.39 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.84 EUR 0.20 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.70 EUR -14.30 EUR -12.88 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.72 EUR -0.08 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Nordex AG
39.68 EUR 2.12 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
171.40 EUR 3.60 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
40.90 EUR -0.10 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
202.00 EUR 1.05 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
261.10 EUR 0.50 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
58.00 EUR 1.00 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.01 EUR 0.05 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
23.94 EUR 0.54 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR 1.18 EUR 4.62 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,017.66 EUR 47.27 EUR 1.19 %
News | Analysen

Am Freitag gewinnt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,15 Prozent auf 4.015,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,202 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 3.988,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.970,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.016,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.981,16 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,922 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 3.984,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.782,28 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 3.701,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,81 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 13,02 Prozent auf 39,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,20 Prozent auf 27,70 EUR), AIXTRON SE (+ 6,33 Prozent auf 32,94 EUR), OHB SE (+ 5,42 Prozent auf 178,80 EUR) und SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Drägerwerk (-2,08 Prozent auf 94,30 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,85 EUR), QIAGEN (-0,17 Prozent auf 41,06 EUR), United Internet (-0,17 Prozent auf 23,90 EUR) und Sartorius vz (-0,11 Prozent auf 261,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 410.602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 227,308 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.