Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Kursverlauf

16.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Freitag gewinnt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,15 Prozent auf 4.015,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,202 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 3.988,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.970,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.016,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.981,16 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,922 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 3.984,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.782,28 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 3.701,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,81 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 13,02 Prozent auf 39,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,20 Prozent auf 27,70 EUR), AIXTRON SE (+ 6,33 Prozent auf 32,94 EUR), OHB SE (+ 5,42 Prozent auf 178,80 EUR) und SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Drägerwerk (-2,08 Prozent auf 94,30 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,85 EUR), QIAGEN (-0,17 Prozent auf 41,06 EUR), United Internet (-0,17 Prozent auf 23,90 EUR) und Sartorius vz (-0,11 Prozent auf 261,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 410.602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 227,308 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net