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Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Für den TecDAX ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.26 EUR 2.38 EUR 7.47 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
106.40 EUR 6.90 EUR 6.93 %
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freenet AG
23.76 EUR 0.16 EUR 0.68 %
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HENSOLDT
82.52 EUR -1.46 EUR -1.74 %
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Infineon AG
52.48 EUR 2.86 EUR 5.75 %
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Kontron
19.05 EUR -0.04 EUR -0.21 %
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Nemetschek SE
64.40 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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QIAGEN N.V.
45.35 EUR 0.50 EUR 1.10 %
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SAP SE
210.60 EUR 1.40 EUR 0.67 %
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Siltronic AG
55.75 EUR 0.80 EUR 1.46 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.20 EUR 4.94 EUR 10.45 %
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TeamViewer
5.04 EUR 0.23 EUR 4.80 %
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United Internet AG
24.60 EUR -0.28 EUR -1.13 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.04 EUR 0.94 EUR 3.75 %
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Indizes
TecDAX
4,108.15 EUR 76.66 EUR 1.9 %
News | Analysen

Letztendlich stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1,81 Prozent auf 4.104,31 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 577,410 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent stärker bei 4.039,44 Punkten in den Handel, nach 4.031,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.106,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.039,06 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.090,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.515,36 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,24 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 9,93 Prozent auf 109,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,79 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,00 Prozent auf 34,29 EUR), Siltronic (+ 7,46 Prozent auf 57,65 EUR) und Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-1,53 Prozent auf 82,58 EUR), United Internet (-0,33 Prozent auf 24,48 EUR), Kontron (+ 0,05 Prozent auf 19,13 EUR), Nemetschek SE (+ 0,16 Prozent auf 64,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 45,37 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.241.951 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,44 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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