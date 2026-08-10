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TecDAX-Performance im Blick

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
42.13 EUR 1.60 EUR 3.95 %
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Bechtle AG
36.16 EUR -0.64 EUR -1.74 %
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CANCOM SE
22.75 EUR -1.25 EUR -5.21 %
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Carl Zeiss Meditec AG
30.96 EUR 1.26 EUR 4.24 %
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Deutsche Telekom AG
28.45 EUR 0.25 EUR 0.89 %
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freenet AG
23.64 EUR 0.10 EUR 0.42 %
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HENSOLDT
90.46 EUR -1.42 EUR -1.55 %
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Nemetschek SE
59.30 EUR -1.10 EUR -1.82 %
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PVA TePla AG
31.08 EUR -0.20 EUR -0.64 %
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QIAGEN N.V.
37.56 EUR -0.48 EUR -1.25 %
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SAP SE
181.32 EUR 1.50 EUR 0.83 %
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Siltronic AG
76.40 EUR -3.50 EUR -4.38 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
80.20 EUR 2.05 EUR 2.62 %
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TeamViewer
6.57 EUR -0.13 EUR -1.94 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.90 EUR -0.18 EUR -0.60 %
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Indizes
TecDAX
4,090.18 EUR 22.76 EUR 0.56 %
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Der TecDAX stieg im XETRA-Handel schlussendlich um 0,56 Prozent auf 4.090,29 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 566,690 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,125 Prozent fester bei 4.072,52 Punkten, nach 4.067,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.118,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.063,67 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.838,42 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 3.766,36 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 3.768,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5,18 Prozent auf 31,70 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 42,07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,60 Prozent auf 31,08 EUR), Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 79,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 79,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-6,24 Prozent auf 22,55 EUR), QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 59,65 EUR), Bechtle (-1,69 Prozent auf 36,00 EUR) und HENSOLDT (-1,67 Prozent auf 90,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4.349.655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)