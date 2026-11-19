Kursverlauf

Der TecDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent stärker bei 3.997,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567,268 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,385 Prozent höher bei 3.968,05 Punkten, nach 3.952,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.997,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.968,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX auf 4.010,90 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.059,16 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 3.420,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,30 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 179,80 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 33,50 EUR), Siltronic (+ 4,71 Prozent auf 57,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 50,60 EUR) und SMA Solar (+ 4,09 Prozent auf 47,30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Drägerwerk (-0,50 Prozent auf 118,40 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), SAP SE (-0,42 Prozent auf 193,10 EUR), United Internet (-0,24 Prozent auf 24,52 EUR) und ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 341.181 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,492 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net