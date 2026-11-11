Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Kursplus

Index im Blick

11.11.26 09:27 Uhr

Der TecDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,30 Prozent auf 4.083,78 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 577,410 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,197 Prozent höher bei 4.039,44 Punkten, nach 4.031,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.087,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.039,06 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,82 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.090,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.515,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,68 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 5,93 Prozent auf 51,96 EUR), AIXTRON SE (+ 5,10 Prozent auf 33,37 EUR), PVA TePla (+ 5,06 Prozent auf 27,40 EUR), Siltronic (+ 4,94 Prozent auf 56,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,81 Prozent auf 50,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-0,82 Prozent auf 41,18 EUR), Nemetschek SE (-0,70 Prozent auf 63,85 EUR), Kontron (-0,63 Prozent auf 19,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,59 Prozent auf 33,54 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 25,87 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 522.485 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net