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XETRA-Handel im Blick

Börse Frankfurt in Grün: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im SDAX

SDAX-Handel am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR 0.20 EUR 0.84 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
64.10 EUR -2.10 EUR -3.17 %
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Energiekontor AG
24.30 EUR -0.30 EUR -1.22 %
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EVOTEC SE
3.07 EUR 0.13 EUR 4.42 %
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HAMBORNER REIT
4.02 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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INDUS AG
40.05 EUR -1.65 EUR -3.96 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.60 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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Mutares
24.55 EUR -0.30 EUR -1.21 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
170.60 EUR -1.40 EUR -0.81 %
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PATRIZIA SE
6.68 EUR -0.10 EUR -1.47 %
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SCHOTT Pharma
25.05 EUR 0.40 EUR 1.62 %
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Springer Nature
20.20 EUR -0.25 EUR -1.22 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.42 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Vincorion
18.20 EUR -0.44 EUR -2.33 %
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Indizes
SDAX
18,382.39 EUR 221.77 EUR 1.22 %
News | Analysen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 18.241,54 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,738 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,438 Prozent auf 18.240,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18.160,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.233,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.253,31 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.734,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.539,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SDAX mit 17.476,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,58 Prozent auf 3,07 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,07 Prozent auf 6,90 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,02 Prozent auf 25,20 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,70 Prozent auf 65,80 EUR) und INDUS (+ 1,62 Prozent auf 40,85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-0,83 Prozent auf 23,90 EUR), OHB SE (-0,81 Prozent auf 170,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,68 Prozent auf 26,38 EUR), Springer Nature (-0,49 Prozent auf 20,30 EUR) und Vincorion (-0,47 Prozent auf 18,09 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 85.207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,57 erwartet. Mit 8,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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