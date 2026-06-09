Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX im Blick

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit leichter.

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,12 Prozent auf 24.246,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24.520,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.216,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.402,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.815,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23.987,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,30 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 37,69 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 76,43 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 28,04 EUR) und adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,87 Prozent auf 148,72 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 259,95 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 146,04 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 69,56 EUR) und Scout24 (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.110.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,287 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net