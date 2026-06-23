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XETRA-Handel im Blick

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Mittag

24.06.26 12:26 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Mittag | finanzen.net

Anleger in Frankfurt treten am Mittag den Rückzug an.

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Um 12:23 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 24.651,50 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.613,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.939,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.778,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 22.871,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23.697,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,348 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 4,47 Prozent auf 352,90 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 89,02 EUR), Brenntag SE (+ 2,69 Prozent auf 54,94 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,95 EUR) und Bayer (+ 1,68 Prozent auf 39,25 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-16,27 Prozent auf 976,80 EUR), RWE (-2,26 Prozent auf 54,38 EUR), EON SE (-2,16 Prozent auf 17,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 44,38 EUR) und Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 180,35 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.212.399 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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