DAX24.834 -0,3%Est506.267 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +1,6%Nas26.376 -1,2%Bitcoin56.385 -0,2%Euro1,1610 ±0,0%Öl78,45 -1,1%Gold4.330 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 BMW 519000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX startet mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank im Fokus
Top News
Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Aktie im Fokus: SpaceX-Optionen debütieren - Stratege warnt vor teuren Wetten Aktie im Fokus: SpaceX-Optionen debütieren - Stratege warnt vor teuren Wetten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX im Blick

Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

17.06.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
174,20 EUR 0,35 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
63,32 EUR -0,88 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
54,66 EUR -0,06 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
36,72 EUR 0,42 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
183,05 EUR -1,05 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,27 EUR -0,53 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
323,00 EUR -1,20 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,48 EUR -0,90 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.156,20 EUR 8,80 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
273,05 EUR 1,55 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,58 EUR -0,86 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23,58 EUR -0,08 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.824,1 PKT -86,3 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 24.872,88 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,375 Prozent tiefer bei 24.816,96 Punkten in den Handel, nach 24.910,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.873,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.804,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,780 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der DAX bei 23.950,57 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 17.03.2026, mit 23.730,92 Punkten bewertet. Der DAX lag vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 23.434,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,36 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 186,90 EUR), Zalando (+ 1,72 Prozent auf 24,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 328,90 EUR), Commerzbank (+ 1,07 Prozent auf 36,69 EUR) und Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1.157,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen BMW (-7,30 Prozent auf 62,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 47,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,28 Prozent auf 87,62 EUR), Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 54,14 EUR) und Porsche Automobil (-1,54 Prozent auf 30,72 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 807.512 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen