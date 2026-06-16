Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

DAX im Blick

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 24.872,88 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,375 Prozent tiefer bei 24.816,96 Punkten in den Handel, nach 24.910,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.873,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.804,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,780 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der DAX bei 23.950,57 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 17.03.2026, mit 23.730,92 Punkten bewertet. Der DAX lag vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 23.434,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,36 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 186,90 EUR), Zalando (+ 1,72 Prozent auf 24,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 328,90 EUR), Commerzbank (+ 1,07 Prozent auf 36,69 EUR) und Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1.157,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen BMW (-7,30 Prozent auf 62,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 47,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,28 Prozent auf 87,62 EUR), Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 54,14 EUR) und Porsche Automobil (-1,54 Prozent auf 30,72 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 807.512 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net