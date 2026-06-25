Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,77 Prozent auf 24.801,81 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,070 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,585 Prozent leichter bei 24.848,51 Punkten, nach 24.994,83 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.797,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.856,48 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,935 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der DAX bei 25.184,89 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 22.612,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der DAX mit 23.649,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 1,43 Prozent auf 75,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,41 EUR), Henkel vz (+ 0,61 Prozent auf 73,06 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,57 Prozent auf 53,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 34,57 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4,92 Prozent auf 25,29 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 79,39 EUR), Siemens Energy (-2,78 Prozent auf 158,92 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR) und Scout24 (-1,61 Prozent auf 70,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.022.630 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net